Ağrı Dağı dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlıyor

Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, bu kez dünyanın farklı ülkelerinden gelen yabancı dağcıları ağırladı. Doğa tutkunları 4 bin 600 rakımda kayak yaparak eşsiz bir deneyim yaşadı, ardından zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 14:13

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Doğa tutkunları Ağrı Dağı'nda 4 bin 600 rakımda kayak yaparak eşsiz bir deneyim yaşadı, ardından zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Zorlu tırmanışın ardından 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan grup, hem spor hem de doğayla iç içe olmanın keyfini çıkardı. Dağcılar, tekrar inişe geçmeden önce manzaranın ve başarılarının tadını çıkardı.

Ağrı Dağı'nda uzun yıllardır yerel rehberlik yapan Resul Civaş, dağın dört mevsim boyunca ilgi gördüğünü belirtti. "Yaz kış Ağrı Dağı hiç boş kalmıyor. Dünyanın her yerinden dağcılar geliyor, biz de onları kamplarımızda en iyi şekilde ağırlıyor ve zirve yolculuklarında eşlik ediyoruz" dedi.

Tırmanışa 3 bin 200 rakımdaki ilk kampta başlayan dağcılar, hazırlıklarını tamamladıktan sonra 4 bin 600 rakımdaki ikinci kampa ulaştı. Burada kısa bir dinlenme sürecinin ardından zirveye doğru tırmanışlarına devam ettiler.

Yaz aylarında bile zirvede eksi 30 ila 35 dereceyi bulan soğuklarla mücadele eden sporcular, kayak, nefes egzersizleri ve çeşitli spor aktiviteleriyle anın tadını çıkardı.