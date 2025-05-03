Samsun'da dolandırıcılık girişimi engellendi

Samsun'da bir internet sitesi üzerinden satışa sunulan aracı satın almak isteyen kişiyi, "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırma girişimine polis ekipleri anında müdahale ederek vatandaşın 475 bin lira dolandırılmasını önledi.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 10:49

Paylaş



ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bafra ilçesinde bir internet sitesinde A.U. (39) adına kayıtlı otomobili satın almak isteyen Ö.K. (45), kendisine gönderilen banka hesabına 475 bin lira gönderdi.

Kısa süre sonra Ö.K, dolandırıldığını anlayınca Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu.

Ekipler, suça konu banka hesabının B.T. (22) adına kayıtlı olduğunu tespit ederek 475 bin liraya bloke koydurulmasını sağladı.

Vatandaşları ikinci el araç alım-satım işlemleri konusunda uyaran polis, halkın özellikle internet üzerinden yapılan ilanlara karşı dikkatli olmasını ve resmi yolları tercih etmelerini istedi.