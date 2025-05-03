Kuşadası’nda iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri yaşlı kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 14:49

Paylaş



ABONE OL

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi girişinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza, Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde iki motosiklet çarpıştı. Akülü motosiklette yolcu olarak bulunan yaşlı kadın başından yaralanırken, diğer motosikletin sürücüsü ayağından yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN