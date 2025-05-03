İki sevgilinin sır dolu son buluşması! 17 yaşındaki kız tutuklandı

Adana'da bıçaklanarak öldürülen 24 yaşındaki Mehmet Ayaz'ın yanı başında yaralı halde bulunan N.C. (17), tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sırasında 'Beni kurtarın, polise haber verin. Mehmet beni darbediyor' diyerek mesaj gönderen N.C., 'Kasten öldürme' suçlaması ile tutuklandı.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 11:22

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Olay, 20 Nisan'da saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında meydana geldi. Pastacı Mehmet Ayaz ile lise öğrencisi N.C. bir süre gezdikten sonra mezarlık yakınlarında otomobili park edip, inerek sohbet etmeye başladı. Bu sırada N.C., iddiaya göre, Ayaz'a ayrılmak istediğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile N.C., bir arkadaşına cep telefonuyla, 'Beni kurtarın, polise haber verin. Mehmet beni darbediyor' diyerek mesaj gönderdi.

Öldürülen Mehmet Ayaz (DHA) ARKADAŞLARI BULDU Olay yerine gelen arkadaşları, çifti göğüslerinden bıçaklanmış halde yerde yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan N.C. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanılan bıçak da Ayaz'ın yattığı yerin yakınında bulundu. Ayaz'ın cenazesi otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.