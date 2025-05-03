Bodrum'da kıyıya terkedilmiş sahipsiz tekneler vinçlerle kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıya terkedilmiş halde duran sahipsiz tekneler, vinçlerle kaldırıldı. Deniz kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmaların yarımadanın diğer bölgelerinde de devam edeceği bildirildi.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 13:04

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Bodrum Bölge Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gölköy Mahallesi'nde denize tekne indirme-bindirme alanı olarak kullanılan bölgede sahipsiz teknelerin başıboş vaziyette bulunduğunun belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, terkedilmiş halde bırakılan 4 tekne 1 katamaranın Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda vinçler yardımıyla denizden çıkarılarak ilgili yediemin firmasına teslim edildiği belirtildi.

Deniz kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmaların yarımadanın diğer bölgelerinde de devam edeceği bildirildi.