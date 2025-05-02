Kayseri'de tüyler ürperten kaza: Elinden düşürdüğü bıçakla karnından yaralandı

Giriş Tarihi: 02.05.2025 02:37

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi 4374'üncü sokaktaki 11 katlı binada meydana geldi. Binanın son katında oturan F.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi Ş.N.K.'nın elindeki bıçakla yere düşüp yaralandığı belirterek, yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Foto: DHA

KADININ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Eve gelen sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde karnından bıçak darbesiyle yaralandığı belirlenen Ş.N.K.'yı ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Ş.N.K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.