İstanbul'da deprem: Megakent yine sallandı

23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da sarsıntının etkileri hâlâ konuşulurken, megakent bir kez daha sallandı. Bugün saat 11.30’da İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha yaşandı.

Giriş Tarihi: 02.05.2025 11:42

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23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntının etkileri hâlâ gündemdeki yerini korurken, megakent bir kez daha depremle sarsıldı.

Sabah saatlerinde İstanbul'da hissedilen yeni bir deprem meydana geldi. AFAD, yaşanan sarsıntıya ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Saat 11.30'da kaydedilen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.

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