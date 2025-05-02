Bursa'da polis ekiplerinin zorlu anları: Alkollü sürücü zor anlar yaşattı

Giriş Tarihi: 02.05.2025 00:49

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Ekipler, sürücü Sertaç K.(45)'ya alkol testi yapmak istedi. Sürücü ekiplerin yoğun ısrarın rağmen alkol testini reddetti. Ekiplerin alkolmetre uygulamasını ısrarla reddeden sürücü Sertaç K, "Üflemeyeceğim. Yanlış yapıyorsunuz. Ben size insani bir şekilde duygularımı arz ettim. Temiz bir insan olmaya yönelmişim. Temiz bir insan olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Kötü bir insan değilim. Ama ceza yazarsanız benim sicili yakacaksınız. 17 günüm kaldı imza atıyorum. Üflemeyeceğim. Arabanın sahibi de gelir alır buradan. Ehliyetim yok zaten" dedi.

Sürücüye, alkolmetreyi üflemeyi reddetme suçundan 26 bin 557 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.