Ankara’da minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Ankara'nın Sincan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Pınarbaşı Mahallesi'nde Y.Y. yönetimindeki 06 CRZ 467 plakalı otomobil, Muammer Aksoy Caddesi'ndeki kavşakta İ.K'nin kullandığı 06 HC 467 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 9 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.