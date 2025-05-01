Şanlıurfa'da evlat vahşeti! Babasını öldürdü annesini yaraladı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 43 yaşındaki Nurettin D. henüz belirlenemeyen nedenle babasını bıçakla öldürdü, annesini yaraladı. Nurettin D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 01.05.2025 10:22

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Nurettin D. (43), kırsal Kayalar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle, babası Cuma (65) ve annesi Reyhan D'yi (64) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, babanın hayatını kaybettiği belirlendi, anne ise Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nurettin D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.