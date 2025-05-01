Gaziantep'te 30 yıl hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hakkında 30 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı.

Giriş Tarihi: 01.05.2025 14:29

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Nurdağı ilçesinde, "hırsızlık ve başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" suçundan hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.Ç. saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalandı.

Hükümlü kadın, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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