Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem: AFAD detayları paylaştı
Ege Denizi'nde saat 13.23'te, 7,82 km derinlikte 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının merkez üssünün Ege açıkları olduğunu bildirdi.
Ege Denizi'nde saat 13.23'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.