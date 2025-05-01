Adana'da zincirleme kaza: Alev alan araçtakileri çevredekiler kurtardı

Giriş Tarihi: 01.05.2025 05:11

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Zincirleme kazada TIR'ın dorsesinin altında sıkışan otomobil, yanmaya başladı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücüler ve çevredekiler, yanmaya başlayan otomobildeki Mustafa E. ve yanındaki Hatice Ç.'yi araçtan hafif yaralı olarak çıkardı. Alevler hızla otomobil ve muz yüklü dorseyi sararken, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Mustafa E. ve Hatice Ç., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobil ve TIR'ın dorsesini saran yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak demir yığınına dönerken, TIR'ın dorsesi de kullanılmaz hale geldi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.