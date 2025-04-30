Sevgilisiyle tartışınca falezlere çıktı! 2,5 saatte ikna edilebildi!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sevgilisiyle tartıştığı öne sürülen genç 25 metrelik falezlere çıkarak intihar girişiminde bulunduğu ifade edildi. Polisin 2,5 saat süren ikna çalışmaları sonrasında gencin sevgilisinden, "Benim suçum seni sevmek mi? Cümle aleme rezil ettin beni" diyerek sitem etti.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 01:24

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Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı'nda saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda 39 yaşındaki M.Y., sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından falezlerin kenarına çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı ilk görüşmeler sonuç vermeyince, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci polis olay yerine çağrıldı. Bu süreçte M.Y.'nin babası ve bazı yakınları da bölgeye gelerek ikna çalışmalarına katıldı. Olay yerinde bulunan sevgilisi ise zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamazken, çift arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

"BENİ CÜMLE ALEME REZİL ETTİN"

İkili arasında geçen konuşmalar da çevredeki vatandaşlar ve ekipler tarafından duyulurken. M.Y.'nin sevgilisi, "Sen beni cümle aleme rezil ettin. Benim suçum seni sevmek mi? Ben senin her zaman yanında oldum. Ben 3 gündür evime gitmiyorum" diyerek sitem etti. M.Y. ise, "Her şeye razıyım, yalanına da razıyım. Yine de elini tuttum" sözleriyle karşılık verdi.

POLİS MONT VERDİ

İkna çabaları sırasında hava sıcaklığının düşmesi üzerine müzakereci polis, M.Y.'ye mont verdi. Montu uzatırken, "Ben bile üşüdüm, hava soğuk. Seni düşünüyoruz, seni seviyoruz. Senin için buradayız, bize biraz daha yardımcı ol" ifadelerini kullandı.

İkna edilen M.Y., güvenli şekilde bulunduğu yerden alındı. Ambulansa alınırken kısa süreli zorluk çıkaran M.Y., sağlık ekiplerinin eşliğinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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