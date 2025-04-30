Park halindeki kamyonete çarpan otomobil hurdaya döndü: Genç sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da seyir halindeyken park halindeki kamyonete çarpan otomobilin 25 yaşındaki genç sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 12:33

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Kaza, saat 07.30 sıralarında Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 75. Yüzyıl Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi yönüne seyreden Görkem Tosun (25) idaresindeki 07 BMZ 730 plakalı Seat marka otomobil, kontrolden çıkıp yolun sağ şeridinde park halindeki 07 MZV 63 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Görkem Tosun ihbarla gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tosun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerlerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Tosun'un kullandığı otomobilin hızla sağ şeritte park halindeki kamyonete çarptığı anlar yer aldı.