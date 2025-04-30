Motosikletle korkunç kaza! Metrelerce sürüklene genç hayatını kaybetti

Edirne'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet 125 metre sürüklendi. Feci kazada tarlaya uçan 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 01:38

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Edirne'de motosikletle 125 metre sürüklenerek tarlaya uçan 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

KONTROLDEN ÇIKIP TARLAYA UÇTU

Edirne'nin Karayusuf Köyü yolunda Mustafa Babacan'ın kullandığı 22 EV 802 plakalı motosiklet, kontrolden çıkması sonucu tarlaya uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Mustafa ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Motosiklet sürücüsü Mustafa Babacan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri yaptıkları ölçümde, motosikletin 125 metre sürüklendiğini tespit etti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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