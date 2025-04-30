Korkunç olay! 5 aylık hamile eşini yanlışlıkla ezdi

Kilis'te yaşanan trajik kazadan acı haber geldi. Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde , geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini fark etmeyerek ezdi. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 01:50

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Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde meydana gelen kazada, geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini fark etmeyerek ezdi.

EŞİNİ FARK ETMEDİ EZDİ

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş M.D., Hasancalı köyünde 06 CUU 504 plakalı aracıyla geri geri çıkarken, aracın arkasında bulunan eşi A.D.'yi fark etmeyerek çarptı.

GENÇ KADINDAN ACI HABER

21 yaşındaki A.D., olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadının 5 aylık hamile olduğu, çiftin ise 7 aylık evli oldukları öğrenildi. Olayın ardından köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.D.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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