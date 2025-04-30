Kan donduran vahşet! 2 yaşındaki bebek annesinin sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü

Giriş Tarihi: 30.04.2025 22:25

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de kan donduran bir olay yaşandı. Bir süre önce eşinden boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi.

ANNESİNİN SEVGİLİ TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü.