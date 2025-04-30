Kan donduran vahşet! 2 yaşındaki bebek annesinin sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 2 yaşındaki bir bebek, annesinin sevgilisi tarafından darp edilerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bebeğin hastaneye kaldırılması üzerine sağlık ekipleri darp polis ekiplerine durumu bildirdi. 2 yaşındaki bebek başı, yüzü, gözü ve sırtından ağır yaralanarak tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğunu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de kan donduran bir olay yaşandı. Bir süre önce eşinden boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi.
ANNESİNİN SEVGİLİ TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü.
BEBEK GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ
Aldığı darbeler nedeniyle başında travma oluşan bebek, Sarayköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından devam eden hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Kapanan sağ gözünden acil ameliyat olmasına karar verilen bebek, çektiği acı nedeniyle gözyaşı dökerken, onu kucağına alan hemşireler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.