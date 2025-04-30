Hatay'da 21 kaçak göçmen yakalandı: 5 tutuklama

Hatay genelinde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 3 araçta ve bir ikamette 21 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 15:55

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürüyor.

Bu çerçevede, 20 Nisan ila 24 Nisan arasında Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde ve Topboğazı mevkisinde 3 farklı araç durduruldu. Durdurulan 3 araçta ve Akasya Mahallesi'nde belirtilen bir ikamette yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 21 göçmen şahıs yakalandı. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler; K.A., M.M.M., T.S., A.K. ve E.B. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda tespit edilen 21 göçmen şahıs ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.