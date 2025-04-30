Yaşam

Hapis cezası bulunuyordu! Kayseri'de 2 firari yakayı ele verdi

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Hapis cezası bulunuyordu! Kayseri'de 2 firari yakayı ele verdi

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 5 yıldır firari olan ve 33 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. ile "dolandırıcılık" suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.Ç'yi yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN