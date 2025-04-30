Hakkında 30 yıl hapis kararıyla aranan hükümlü yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde rutin kontrollerde şüphe üzerine durdurulmak istenen ve polisten kaçan şahıs yapılan takip sonucunda yakalandı. Şüphelinin hakkında 30 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 42 ayrı suçtan aranan hükümlü Z.K.(32) olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 01:33

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Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için farklı noktalarda uygulama gerçekleştirdiği rutin kontrollerde bir kişiden şüphelendi. Polis ekiplerinin durdurmak istediği şüpheli olay yerinden kaçınca ekipler takibe başladı. 'Dur' ihtarın uymayan şüpheli kısa sürece yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan kontrolde şüphelinin isminin Z.K. olduğu, 42 hırsızlık suçundan da kaydı bulunduğu ve hakkında 30 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Z.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

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