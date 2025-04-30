Belediye otobüsü ve otomobil birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil ters dönerken olayda 1’i ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 20:41

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde N.O. idaresindeki 38 AIF 012 plakalı belediye otobüsü ile B.D. İdaresindeki 38 ABC 756 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Otomobil çarpmanın etkisi ile ters dönerken, sürücü B.D. ile otobüste bulunan 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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