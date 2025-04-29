Sakarya'daki inşaat kazısında kafatası bulundu: Karasu'da şoke eden olay
Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde bir inşaat kazısında insan kafatası bulundu. Sahil Caddesi’ndeki çalışmalarda ortaya çıkan kafatası sonrası polis ekiplerine haber verilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...
Sakarya'nın Karasu ilçesinde inşaat kazısında kafatası bulundu. Yalı Mahallesi Sahil Caddesi'nde yapılan inşaat kazısı esnasında kafatasına rastlayan işçiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme gerçekleştirdi.Kafatası detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.