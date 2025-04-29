Narin Güran davasında mütalaa tamamlandı: 15 sanık için 5 yıla kadar hapis talebi
Narin Güran cinayetinde suçluyu kayırma suçundan 3'ü çocuk 15 sanığın yargılandığı davaya dair yeni bir gelişme yaşandı. Savcı, mütalaasını tamamlarken 3'ü çocuk 15 sanık için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Narin cinayeti davasında Narin'in yakınları ilk kez hakim karşısına çıkarken davada tutukluların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Öte yandan duruşma 2 Mayıs'a ertelendi.
15 SANIK İÇİN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI
6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 sanığın suçluyu kayırma suçlamasıyla yargılandığı davada, 17. Asliye Ceza Mahkemesi Savcısı, esas hakkında mütalaa verdi. 10 sayfalık mütalaada 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 sanık için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.