Mehmetçik doğal afetlere karşı hayat kurtaran eğitim aldı

Doğal afetlere karşı 30 bin Mehmetçik hayat kurtaran eğitim aldı. Yurt dışındaki afetlere yardım amacıyla yabancı dil bilen 5 tim kuruldu. Afet durumunda yağma olaylarına karşı bölge emniyeti için 20 bin askere eğitim verildi. Emir geldiğinde ilk anda 10 bin vatandaşa sıcak yemek dağıtımı için ekipman hazırlandı.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 08:27

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Dost ve müttefik ülkeler başta olmak üzere doğal afetlerde tüm dünyaya umut olan Türk Silahlı Kuvvetleri deprem, sel, yangın gibi felaketlere karşı "daima hazır" mottosuyla eğitim faaliyetleri başlattı ve uzman personel yetiştirdi.

SABAH'ın edindiği bilgilere göre, "ağır, orta ve hafif seviye" olmak üzere arama kurtarma için 30 bin civarında askeri personele, AFAD ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak eğitim verildi.

Yurtiçinde bir doğal afet yaşanması durumunda 600 uzman ekip (tim) Başkomutan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın emir vermesi ile sahaya çıkarak vatandaşın derdine derman olabilecek.

YABANCI DİL BİLEN 5 TİM

Silahlı Kuvvetler bünyesinde İngilizce başta olmak üzere yabancı dil bilen 5 arama kurtarma timi oluşturuldu. Bu timlerde görevli personel, bir afet durumunda Türkiye'ye de yardım çağrısı yapılması halinde derhal ihtiyaç duyan ülkeye gidebilecek. Ayrıca, Türkiye'de yaşanabilecek afetlere yardıma gelecek yabancı ekiplerin saha koordinasyonu noktasında kritik rol oynayabilecek.

10 BİN KİŞİLİK SICAK YEMEK

Arama-kurtarma için eğitilen 11 tim "ağır", toplam 500 kişilik 12 ekip "orta", 10 bin personel de "hafif" seviyedeki doğal afetlerde yaraları sarmak üzere hazırlandı.

TSK emir komuta sistemine uygun şekilde talimat gitmesi halinde, ilk etapta sahra mutfakları kurularak 10 bin vatandaşa sıcak yemek verebilecek. Ayrıca, TSK envanterindeki mutfak ve seyyar tuvalet-banyo hazır edilebilecek.

ASAYİŞE 20 BİN MEHMETÇİK

Varlığı ile millete her daim "güven kaynağı" olan TSK, olası bir afet durumunda asayişin sağlanması için de saha emniyeti alabilecek. Türkiye'nin herhangi bir yerinde, gerek duyulması halinde 20 taburdan 20 bin Mehmetçik, afet sahasında yağma ve benzeri olaylara karşı vatandaşın can ve mal emniyeti için önlem alabilecek.

ASKERİ İMKANLAR HALKIN HİZMETİNDE

TSK, son 20 yılda yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle düşmana korku, dosta umut veriyor. 6 Şubat'ta olduğu gibi yıkıcı ve büyük bir afet yaşanması durumunda, belirlenen ihtiyaca göre TCG ANADOLU, TCG BAYRAKTAR, TCG SANCAKTAR gibi askeri gemiler sağlık, barınma ve tahliye görevleri gerçekleştirebilecek. İnsansız hava araçları da (İHA) hasar tespiti noktasında kritik rol oynayacak.

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