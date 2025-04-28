Marmara Denizi'nde fırtına: Şehir Hatları ve İDO bazı seferlerini iptal etti
Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İDO bazı seferlerini iptal etti. Şehir Hatları, 12.00 Kabataş-Kadıköy-Moda-Bostancı seferinin Moda İskelesi'ne uğramayacağını duyurdu. İDO ise olumsuz hava şartları nedeniyle 12.30 Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferinin iptal edildiğini açıkladı.
Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.
Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle 12.00 Kabataş-Kadıköy-Moda-Bostancı seferinin Moda İskelesi uğraması yapılamayacağı bildirildi.
İDO'dan yapılan açıklamada ise "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy 12.30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık." ifadeleri kullanıldı.