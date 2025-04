Yok böyle dolandırıcılık! 6 kadınla gönül ilişkisi kurup 12 milyon TL götürdü

"Instagram profilinde ben kızlarının resimlerini gördüm. Çünkü o da boşanmış, 2 çocuğu var. Kızlarının profilini görünce, bir baba olduğunu görünce, çocuklarım olduğu için asıl oradan güvenmeye başladım. Yanımda çoğu zaman kızlarıyla da konuşuyordu. O da bana bir güven verdi. Sonraki süreçlerde kızlar için benden para istedi. Yeri geldi çok yakın arkadaşına borcu olduğunu, bu ulaştığım bayanlardan birine borcu olduğunu iletti. Bunun dışında blokede parası olduğunu iletti. Bunun için para istedi. Bu borç-alacak ilişkisi 1-2 ay sonrasında başlamaya başladı. Ben de önce ufak miktarlarda borç vermeye başladım kendisine. Biz 2024 Ocak'ta tanıştık. İlk başlarda aldığında mesela 200 bin alıyor, işte 50'sini veriyor. Toplamda verdiğim hariç, 210 bin lira gibi bir rakam bana geri vermişti. Yollamıştı aslında. İlk başta bu yüzden tabii ki ben güvendim. Yaklaşık 1 milyon 250 bin lira kadar borç verdim. Belli bir miktar verdikten sonra sıkıştım. Çünkü bunlar hep kredi veya kartlardan çekerek veya elden borç verme şeklindeydi. Herhangi bir kendi birikimim yoktu ama bunları ödeyeceğini taahhüt etti bana. Hesabındaki blokenin kalkacağını veya en kötü ihtimal aracını satacağını söyledi. Fakat bütün bunların aslında bir kurmaca olduğunu fark ettim. Sonraki süreçte de dava açtım. Fakat dava açarken de daha önce kız arkadaşı olduğunu bildiğim B.Ç.'ye ulaştım. Sonrasında G.T. için benden borç istedi. G.T.'ye ulaştım. Hepsine sosyal medya üzerinden ulaştım. G.T.'yi de çok yüklü miktarda dolandırdığını öğrendim. Onunla beraber birbirimize tanık olarak dava sürecine girdik. B.Ç. de bize tanıklık etti. Aslında hepimizle aynı anda ilişki sürmüş. Yani bütün bayanlar aynı anda var ama hiç kimsenin birbirinden aslında haberi yok. Çünkü herkese aynı yalanları söylüyor. 'Nitelikli dolandırıcılık' üzerinden davamı açtım. Adli kontrol şartıyla şu anda serbest bırakıldı. Bütün bankalarda şu an icra durumundayım, maaşıma kesinti geldi. Evim ve arabam olmadığı için, icra dosyalarım sadece maaş kesintisi üzerinden ilerliyor. Çok büyük maddi sıkıntı çekiyorum."

Eğitimci A.T. (50) (DHA)

SAHTE MESAJLA 1 MİLYON 200 BİN TL DOLANDIRILDI

İddiaya göre, şüphelinin kurbanlarından biri de A.T. isimli eğitimci. 2024 Ağustos'ta bir flört programı üzerinden tanışıp, görüşmeye başladıklarını söyleyen A.T., Uğur T.'nin kendisine Merkez Bankası ve MASAK'tan geldiğini iddia ettiği mesajları göstererek, borç istediğini belirtip, "3 bin, 5 bin, 10 bin ama verdi onları. 1 ay boyunca geri verdi onları. Ondan sonra kredi çekmemi rica etti. Bankadan geldiğin iddia ettiği mesajları gösterdi bana. Kredi çektim kendisine birkaç kez. Elimde para vardı bir miktar. Onlardan verdim. 1 milyon 200 bin de benim göndermiş olduğum para var ona. 2 aylık bir süre içinde gerçekleşti zaten benim başıma gelen. Merkez Bankası'nı aradım, 'Böyle mesajlar gönderildi bana, aslı var mıdır bunun' diye. 'Biz vatandaşa mesaj göndermeyiz. Bizim vatandaşla işimiz olmaz' dediler. Kendisine söyledim, 'Ama benimki MASAK'tan, onu sordun mu' dedi. Son derece güvenli bir şekilde. İçime kurt düştü ondan sonra zaten. Arkadaşlar da uyarınca, 'Bu mesajları kendisi de yazabilir' diye bir arkadaşım beni uyarmıştı. Ondan sonra görüşmelerim seyrekleşti. Para istemeye başladım. Telefonlarımı açmamaya, mesajlarıma cevap vermemeye başladı. En sonunda da ben artık ümidi kesince tabii avukat aramaya başladım. Kendi davamı açmıştım ben. Nitelikli dolandırıcılık üzerinden, o gönderdiği mesajlardan ötürü. Savcılık aşamasında henüz. Ben ifade verdim, karşı tarafın ifadesi için karşı taraf aranıyordu. Şu an yok, ortada yok" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY 200 LİRA İLE BAŞLADI..."

En yüksek meblağda dolandırılan ise G.T. isimli muhasebeci. 2021 yılında tanışıp, kızını gezmeye götürsün diye verdiği 200 lira ile dolandırılma sürecinin başladığını söyleyen G.T. de sahte mesajlarla dolandırıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Her şey o 200 lirayla başladı zaten. Çocuğunla vakit geçir, küçük, 3-5 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Gezdir, eğlendir. 2021 yılında da o 200 lira güzel bir para. Oradan bir başladı, ondan sonra kredi kartından nakit çektirdi bana. Geri ödedi. Çektirdi, geri ödedi. Esnek hesaplara girdi, geri ödedi. Bir süre böyle devam etti. Aldı, geri verdi, aldı, geri verdi. Artık geri vermez hale geldi. Sahte mesajları vardı. Kamu kurumları adına, çeşitli özel bankalar adına bir sürü mesajları var. Kendisine güvenmediğimi artık anladığı için, avukatlar aracılığıyla devam etti. Birçok avukatla görüştüm, konuştum. Mailler atıldı, mail örneklerinin hepsi şikayet dosyamda var zaten. Bu yöntemlerle benden para aldı. Hep, 'Hesabımda bloke var, onları kaldıracağım. Olmadı arabamı satacağım. Sana olan borcumu ödeyeceğim' dedi. Arabayı sattı, hesabına yatırdı güya parayı. Ekran görüntüsü attı, 'O da blokeye girdi' diyerek. Onu da yalan etti. Özlüce'de 2021-2022 yıllarında 3 milyonluk evi olduğunu, onu satmak istediğini söyledi. Sonra eşinin oraya el koydurduğunu, dava açtığını, oradan maddi olarak talep ettiğini söyledi. Onların hepsi yalanmış, öyle bir şey yok. Ortaokul mezunu biri karşımızdaki ama kendini mimar olarak tanıtıyor. Çok da güzel ilerliyor. İnsanları kandırmaya devam ediyor."

3 YILDA 8,5 MİLYON LİRA BORÇ VERDİ

Dolandırıldığını anladığını ancak verdiği paraları kurtarabilmek için borç vermeye devam ettiğini söyleyen G.T., "Belki geri alırım ümidiyle, yine 3-5 tekrar vermeye devam ettim. Çok az da olsa artık belki alırım ümidiyle devam ettim. Tahminen 8,5 milyon. Artısı, eksisi vardır illaki. Tam net rakamı bilmiyorum. Krediler var, kendi birikimim var. Esnek hesaplar falan var. Maaşlarım var içinde. Yani 4 yıl boyunca ben maaş yüzü görmedim. İş yerimden ayrıldım, tazminatım hesabıma yattı, geldi benim elimden aldı. Mobbing uyguluyordu, psikolojik şiddet. Vermediğim zaman sahte mesajları atıyor, 'Ben bu borcu ödemezsem hapse gireceğim. Sen beni düşünmüyorsun' diye. 2021'den 2024 Kasım ayına kadar sürdü. Dava açtım, şikayetim var. Şu an karakolda ilerliyor. İncelemeler yapılıyor. Kasım 6'sında ben şikayetçi oldum kendisinden. O zamandan beri para istiyorum. En sonunda engelledi beni. Ulaşamıyorum. Bankaya olan borçlarımı bitiriyorum. Elden olan borçlarıma başlayacağım. Kendim yemiyorum borç ödüyorum çalıştığım aylıkla" dedi.