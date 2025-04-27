Yok böyle dolandırıcılık! 6 kadınla gönül ilişkisi kurup 12 milyon TL götürdü
Bursa Yıldırım’da yaşayan 2 çocuk babası Uğur T., iddiaya göre 2021-2024 yılları arasında kendisini iç mimar ve emlakçı olarak tanıtarak sosyal medyada tanıştığı 6 kadınla gönül ilişkisi kurdu. Kadınlara birbirlerini "manevi ablam" ve "yakın dostum" diye tanıtan Uğur T., güvenlerini kazandıktan sonra pandemi dönemini bahane ederek borç para istedi. Farklı zamanlarda toplam 12 milyon lira topladığı ileri sürülen Uğur T., paraları aldıktan sonra kadınlarla ilişkisini sonlandırdı. Mağdurlar, sosyal medya üzerinden birbirlerine ulaşarak dolandırıldıklarını anlayınca suç duyurusunda bulundu.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce eşinden ayrılan 2 çocuk babası Uğur T., iddiaya göre 2021-2024 yılları arasında, kendisini iç mimar ve emlakçı olarak tanıtıp, sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yazdığı güzellik uzmanı B.Ç. (33), finans uzmanı Ş.C.S. (43), eğitimci A.T. (50) ve muhasebeci G.T.'nin (33) de aralarında olduğu 6 kadınla tanışıp, gönül ilişkisi kurdu.
KADINLARI BİRBİRİNE "MANEVİ ABLAM" DİYEREK TANITTI
Yine iddiaya göre, tüm kadınlarla ilişkisini aynı anda yürüten Uğur T., zaman ilerledikçe güvenlerini kazandığı kadınlardan, pandemi döneminde işlerinin kötü gittiğini, banka hesaplarının bloke edildiğini söyleyerek borç para istemeye başladı. 6 kadından parça parça ve farklı zamanlarda yaklaşık 12 milyon lira alan Uğur T., elden cüzi bir miktar para ödedikten sonra ise ilişkilerini sonlandırdı.
Uğur T., aynı anda birlikte olduğu kadınlara, birbirlerinden de 'manevi ablam', 'dostum', 'en yakın arkadaşım' olarak bahsetti. Mağdurlar, verdikleri borçları ödemeyen ve telefonlarını açmayan Uğur T. hakkında suç duyurusunda bulunup, birbirlerine de sosyal medya üzerinden ulaşarak, tanıştı.
"8 KEZ KREDİ ÇEKTİM AMA..."
2,5 yıl birlikte olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı Uğur T.'ye 200 bin lira verdiğini söyleyen güzellik uzmanı B.Ç., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Son görüşmemizde telefonda yakaladığım bir isim olmuştu ve bana bu hanımefendiyle herhangi bir gönül ilişkisi olmadığını, kendisinin manevi ablası olduğunu söylemişti. Fakat aradan birkaç ay geçtikten sonra, ben o hanımefendiden yine Instagram üzerinden iletişime geçtim. Onun da aynı şekilde para ilişkisi ve bununla birlikte bir gönül ilişkisi içerisinde bulunduğunu öğrendim. Yine blokede bir hesabı olduğunu, bununla ilgili paraya ihtiyacı olduğunu söylemişti. Kendisiyle yüz yüze geldiğimizde, olayın tamamen bir dolandırıcılık olduğuna kanaat ettik. Sonrasında başka hanımefendiler de katıldı. Biz burada şu an aslında başka kadınlar da aynı mağduriyeti yaşamasın diye tamamen bir iş birliği içerisindeyiz. İlk olarak çok cüzi bir miktarda para istedi fakat sonrasında tefeciye borcunun olduğunu söyledi. 'Çocuklarıma para göndermek için bu paraya ihtiyacım var' dedi. Bu şekilde ben kendisiyle ilişki içerisinde bulunduğum süre boyunca tam 8 kez kredi çektim. Birlikte olduğumuz zaman bana kredilerimi gecikmeli de olsa ödedi. Fakat ne zaman biz ilişkiyi tamamen sonlandırdık, para kaynağı kesildi. Ben 200 bin lira kadar dolandırıldım. Fakat bunun dışında kendisine elden verdiğim paralar da var."
'GÖZÜNE KESTİRDİĞİ KADINLAR ARASINDAN KURBANLARINI SEÇİYOR'
İlişkisi süresince sözlü ve fiziksel şiddete de uğradığını belirten B.Ç., "Beni taciz ettiğinden dolayı, sözlü taciz ettiğinden dolayı bir dava açtık. Takip ettiği de oldu. Dışarıda yakaladığı da oldu. Darp da etti. Bu suç duyurusundan sonra uzaklaştırma aldırdım kendisine. 1 ay uzaklaştırma çıktı. Bu kişi tüm gününü bir mekanda geçirip orada birilerini gözüne kestirip daha sonrasında mekanı takip eden hanımefendiler arasından süzerek, kendi kurbanını seçiyor" diye konuştu.