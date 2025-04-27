Yaşam

Van Gölü'nde korku ve görsel şölen bir arada: Şimşek manzarası mest etti

Bitlis'te etkili olan kuvvetli sağanak ve yıldırım Van Gölü üzerinde görsel şölen oluşturdu. Manzaranın etkileyici manzarası bir yandan vatandaşları korkuturken, o anlar doğa fotoğrafçısının kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Van Gölü'nde korku ve görsel şölen bir arada: Şimşek manzarası mest etti
VAN GÖLÜ'NDE ÇAKAN ŞİMŞEKLER MUHTEŞEM MANZARA OLUŞTURDU

Van Gölü üzerinde meydana gelen unutulmaz anlar, ailesiyle birlikte doğa gezisine çıkan doğa fotoğrafçısı ve gözlemcisi Dr. Cihan Önen tarafından kaydedildi.

Foto: İHAFoto: İHA

Dr. Önen, yaşadıklarını, "Bitlis'te hava şartları gün içerisinde oldukça hızlı değişebilmektedir. O gün Bitlis'in doğa harikalarından Por Mağaraları'nı gezdikten sonra dönüş yolunda yoğun yağış ve yıldırımlarla karşılaştık. Van Gölü üzerinde oluşan görüntüler hem mest edici hem de ürkütücüydü." dedi.

Foto: İHAFoto: İHA

Önen ayrıca "Sağanak yağış sonrasında, yıldırımlar yoğun şekilde dağlara ve Van Gölü'ne düşüyordu." ifadelerini kullandı.

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