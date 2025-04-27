Van Gölü'nde korku ve görsel şölen bir arada: Şimşek manzarası mest etti
Bitlis'te etkili olan kuvvetli sağanak ve yıldırım Van Gölü üzerinde görsel şölen oluşturdu. Manzaranın etkileyici manzarası bir yandan vatandaşları korkuturken, o anlar doğa fotoğrafçısının kamerasına yansıdı.
Van Gölü üzerinde meydana gelen unutulmaz anlar, ailesiyle birlikte doğa gezisine çıkan doğa fotoğrafçısı ve gözlemcisi Dr. Cihan Önen tarafından kaydedildi.
Dr. Önen, yaşadıklarını, "Bitlis'te hava şartları gün içerisinde oldukça hızlı değişebilmektedir. O gün Bitlis'in doğa harikalarından Por Mağaraları'nı gezdikten sonra dönüş yolunda yoğun yağış ve yıldırımlarla karşılaştık. Van Gölü üzerinde oluşan görüntüler hem mest edici hem de ürkütücüydü." dedi.