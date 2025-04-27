Petshoptan 100 kg uyuşturucu çıktı!

Giriş Tarihi: 27.04.2025 09:45

Olay, 22 Nisan'da saat 20.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından petshop olarak faaliyet gösteren iş yeri takibe alındı.

Polis ekipleri, kepenklerin kapalı olduğunu ancak içeride ise hareketlilik yaşandığını fark etti. Adrese operasyon yapan polis, şüphelileri suçüstü yakaladı.