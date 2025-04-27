Kocaeli'de beraber büyüdüler beraber öldüler

Kocaeli-Kandıra Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında bariyerlere giren otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden iki kişinin küçük yaşlardan beri arkadaş oldukları öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 15:04

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Kaza, saat 00.00 sıralarında Çubukluosmaniye mevkiinde meydana geldi. 41 SH 736 plakalı otomobil ile seyir halinde Sadık Seymen, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.

Sadık Seyman ve yanında bulunan arkadaşı Mustafa Ören parçalanan otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden şahısların cenazelerini çıkartmak için dakikalarca uğraştı. Sıkıştığı yerden çıkartılan cenazeler, morga kaldırıldı. Seymen ile Ören'in çocukluktan bu yana arkadaş oldukları öğrenildi. Sadık Seymen'in Elmacık Şeyh, Mustafa Ören'in ise Erikli Belen Mahallesine defnedilecekleri öğrenildi.