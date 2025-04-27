Hakkari'de bursluluk sınavı başarıyla tamamlandı

Hakkari'de saat 10.00'da başlayan 'İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı' başarıyla tamamlandı.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 14:17

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İl genelinde 8 bin 268 öğrencinin başvurduğu sınava, 7 bin 355 öğrenci katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün oluşturduğu sınav yürütme komisyonu, sınav merkezi olan okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, "İlimiz merkez ve diğer dört ilçemizde, 7 bin 355 öğrencinin katıldığı sınav; 440 salonda ve 977 öğretmenimizin katılımıyla sorunsuz bir şekilde tamamlanarak, sınav sonuçları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Sınavın, tüm öğrencilerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Sınav sürecinin koordinasyon ve uygulamasında görev alan yönetici, öğretmen, kolluk görevlileri, kurye ve tüm personele teşekkürlerimi bildiriyorum" dedi.