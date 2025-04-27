Yaşam

Bursa'da panik korkutan yangın: Odunluk küle döndü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan bir odunlukta henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Odunlukta herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Bursa'da panik korkutan yangın: Odunluk küle döndü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde odunlukta meydana gelen yangın mahallede paniğe neden oldu. Akşam saatlerinde Hisar Mahallesi Akça Caddesi'nde bir evin bahçesinde bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı.

GEMLİK'TE ODUNLUK YANGINI: İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önledi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınırken, odunluk tamamen kullanılamaz hale geldi.

Foto: İHAFoto: İHA

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

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