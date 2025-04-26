Küçük çocuğa bakıcı şiddeti: Gözaltına alındı
Fatih’te evinde baktığı bebeği darp ettiği belirlenen bakıcı M.İ., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin evinde 7 çocuk bulundu.
İstanbul Fatih'te çocuk bakıcılığı yapan bir kadının, bakımı üstlendiği bebeği darp ettiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, şüpheli M.İ. gözaltına alınırken evde 7 Özbekistan uyruklu çocuk tespit edildi.
POLİS, DARP İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesinde bakıcılık yapan bir şahsın, baktığı bebeği darp ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, darp edilen çocuğun 2024 doğumlu, Özbekistan uyruklu U.G. olduğu belirlendi.
BOĞMAYA ÇALIŞTI, TEKME VE TOKAT ATTI
Olayın detaylarına ulaşan ekipler, bakıcı M.İ.'nin çocuğu yastıkla boğmaya çalıştığını, ayrıca tekme ve tokat atarak darp ettiğini tespit etti. Polis tarafından yakalanan bakıcı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
EVDE 7 ÇOCUK BULUNDU
Şüphelinin evinde yapılan aramada, darp edilen bebekle birlikte toplam 7 Özbekistan uyruklu çocuğun bulunduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede, 2 çocuğun bakıcı M.İ.'nin kendi çocukları olduğu, diğer 5 çocuğun ise komşularına ait olduğu tespit edildi.