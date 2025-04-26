Küçük çocuğa bakıcı şiddeti: Gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 26.04.2025 22:12

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesinde bakıcılık yapan bir şahsın, baktığı bebeği darp ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, darp edilen çocuğun 2024 doğumlu, Özbekistan uyruklu U.G. olduğu belirlendi.

İstanbul Fatih'te çocuk bakıcılığı yapan bir kadının, bakımı üstlendiği bebeği darp ettiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, şüpheli M.İ. gözaltına alınırken evde 7 Özbekistan uyruklu çocuk tespit edildi.

FOTOĞRAF: DHA

BOĞMAYA ÇALIŞTI, TEKME VE TOKAT ATTI

Olayın detaylarına ulaşan ekipler, bakıcı M.İ.'nin çocuğu yastıkla boğmaya çalıştığını, ayrıca tekme ve tokat atarak darp ettiğini tespit etti. Polis tarafından yakalanan bakıcı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

EVDE 7 ÇOCUK BULUNDU

Şüphelinin evinde yapılan aramada, darp edilen bebekle birlikte toplam 7 Özbekistan uyruklu çocuğun bulunduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede, 2 çocuğun bakıcı M.İ.'nin kendi çocukları olduğu, diğer 5 çocuğun ise komşularına ait olduğu tespit edildi.