Yaşam

Karaman'da uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. Şüphelilerden B.Ç. ve A.Ü. adli kontrol şartıyla, M.B. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Karaman'da uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, E.Ş, G.Ö, B.Ç, A.Ü. ve M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ş. ve G.Ö. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden B.Ç. ve A.Ü. adli kontrol şartıyla, M.B. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.