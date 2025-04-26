İzmir’de skandal olay! Engelli çocuğa 23 Nisan’ı bile çok gördüler

Giriş Tarihi: 26.04.2025 14:00

Fatma Karakuş 7 yaşında bir ilkokul öğrencisi. Doğar doğmaz hayatla bir mücadeleye girdi. Erken doğdu, doğum esnasında beyin kanaması geçirdi, serebral palsi beraberinde gelişti. Büyüdü, başarılı bir öğrenci oldu. Mücadelesi hep devam etti. Sağlık sorunu nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olsa da ailesinin yardımları, sürekli devam eden fizik tedavi ve özel bakımlarla hayatını idame ettirdi.

YAŞITLARI EĞLENDİ, O ANNESİYLE BİRLİKTE BİR KÖŞEDE KALDI İzmir'in Bayraklı ilçesindeki TOKİ İlkolu'nda eğitim gören Fatma Karakuş'un hayatı oldukça zorlayıcı ve yorucuydu. Bir gün olsun eğlenmek istedi ancak ailesinin iddiasına göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 'nda, yani kendi bayramında yaşıtları gibi eğlenemedi. Çünkü kutlamalara dahil edilmedi. Diğer arkadaşları halaylar çekip eğlenirken, küçük kız annesiyle birlikte bir köşede kutlamaları takip etti. O anlardaki görüntüler ise can yaktı.

Engelli çocuğa 23 Nisan’ı bile çok gördüler

"ÇOCUK DIŞLANMASIN DEDİM, KOREOGRAFİYİ BOZAMIYORUZ DEDİLER"

Yürekleri sızlatan olay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi sinyallerini verdi. İzmir'de itfaiye eri olarak görev yapan baba Ali Karakuş yaşananları SABAH'a anlattı. Kızının bedensel engelli olması nedeniyle okula tekerlekli sandalye ile gidip geldiğini, 23 Nisan'dan yaklaşık 1 ay önce sınıf öğretmeninin kendisi ile yapılacak dans gösterisi hakkında konuştuğunu söyledi. Bunun için dans hocası tutulduğunu belirten baba Karakuş, "Katılmak isteyip istemediğimizi sorup, ücretli olduğunu söyledi. Ben de katılacağımızı ancak dans gösterisi koreografisinin kızıma uygun olup olmadığını sordum. Değilse de ona uygun hazırlanmasını rica ettim. 'Çocuk dışlanmış gibi olmasın' dedim. Dans hocasıyla görüşüp haber vereceğini söyledi. Dans hocasında da 'bize uygun kareografi yapamıyor musunuz, ufak dokunuşlarla bunu halledebilirsiniz, çok zor bir şey değil' dedim. 'Koreografiyi bozamıyoruz, bu şekilde kalacak' dedi. Böyle yapmalarının sıkıntılı olduğunu, geçmişte yaşanmış örnekleri olduğunu ve dışlanmış algısı olduğunda hoş olmayacağını söyledim. Başka bir öğretmenin öğrencisini kenara bıraktığında çok tepki topladığını da hatırlattım. 'Sizin kıza çiçek atma görevi vereceğiz sadece' dediler" dedi.