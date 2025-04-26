Hatay'da bitkin bulunan karaca yavrusu bakıma alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bitkin bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı. Karaca yavrusu, bakım ve tedavisinin gerçekleştirilmesi için Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Giriş Tarihi: 26.04.2025 14:45

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Karayılan Mahallesi İkizpınar Yaylası yakınlarında bir karaca yavrusunun bitkin olduğunu görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, sol ayağını kullanamayan ve sol gözünde rahatsızlık bulunduğunu belirledikleri karaca yavrusunu korumaya aldı.

Karaca yavrusu, bakım ve tedavisinin gerçekleştirilmesi için Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.