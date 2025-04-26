4 binden fazla yazma eser, dijital erişime açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki 4 binden fazla yazma eserin katalog bilgileri ve dijitallerinin yakında erişime açılacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 26.04.2025 12:56

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Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Dünyaca ünlü yazma eser koleksiyonları arasında özel bir yeri olan, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki 4 binden fazla yazma eserin katalog bilgileri ve dijitalleri yakında başkanlığımızın 'https://yek.gov.tr' sitesinde erilime açılacaktır. Katalog, başkanlığımızın öncelikli görevlerinden olup çalışmalarımızı geniş uzman kadromuzla yoğun olarak sürdürüyoruz. Sırada yine ilk defa topluca erişime açılacak olan İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Trabzon koleksiyonlarımız var. Bu büyük ilim ve kültür hazinemizin erişime açılması için desteğini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, yardımları için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün yöneticilerine ve uzmanlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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