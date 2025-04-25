Yumruk atıp yere yıktıkları adamın üzerine ateş açtılar: 1 ölü!

Üsküdar'ın Beylerbeyi Mahallesi'nde tartıştıktan sonra yere yıktıkları adamın üzerine ateş açtılar. Olayda bir kişi yaşamını yitirirken 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 25.04.2025 01:06

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Beylerbeyi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda saldırgan önce 41 yaşındaki Cihan Açıkgöz'ü yumrukladı. Daha sonra baygın haldeki adamın üzerine motosikletli grup ateş açarak kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Açıkgöz, iki gün süren yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti. Açıkgöz'ün cenazesi, memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İ.Y., V.Y., A.K., T.Y. ve S.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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