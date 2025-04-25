Narin Güran davasında karar günü! Sanıklar yeniden mahkemede

Diyarbakır'da kaybolduktan 21 gün sonra cansız bedeni çuval içinde dere kenarında bulunan Narin Güran'la ilgili açılan davada 12 sanık ile 3 suça sürüklenen çocuğun yargılanması sürüyor. Duruşma tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

Giriş Tarihi: 25.04.2025 11:44

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına devam ediliyor.



Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Sanıklar adliyeye böyle getirildi. (AA)



Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.



Kapalı görülen davanın ikinci duruşmasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları hazır bulundu.



Duruşma, bazı tanıkların dinlenilmesiyle sürüyor.