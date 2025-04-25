Kocaeli'de kavgada kan aktı! 2 sanığa dava

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, sanık Enes T'nin, Laç'a karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet, U.C.L. ve A.B'ye yönelik "kasten yaralama" suçundan da ayrı ayrı 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Ayrıca Enes T'nin "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Giriş Tarihi: 25.04.2025 13:35

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Doğukışla Kapalı Pazar Yeri'nde 28 Eylül 2024'te meydana gelen bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Enes T. ile maktul Yiğit Laç arasında husumet bulunduğu belirtilerek, Enes T'nin çıkan kavgada Laç'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi.

İddianamede, sanık Enes T'nin, Laç'a karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet, U.C.L. ve A.B'ye yönelik "kasten yaralama" suçundan da ayrı ayrı 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Ayrıca Enes T'nin "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Olay sırasında Y.E'yi yaraladığı gerekçesiyle tutuksuz sanık S.B'nin de "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Doğukışla Kapalı Pazar Yeri'nde 28 Eylül 2024'te çıkan bıçaklı kavgada Laç, A.B., U.C.L. ve Y.E. yaralanmış, Laç kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan E.T. tutuklanmış, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.