Kartepe'de 3 mahalleye bin 300 ton asfalt

Kartepe'nin Sarımeşe, Derbent ve Dumlupınar mahallelerinde toplam bin 300 ton asfalt kullanılarak yol konforu ve güvenliği sağlandı.

Giriş Tarihi: 25.04.2025 11:55

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Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarımeşe Mahallesi Okul Sokak'ta 160 metre uzunluk ve 7 metre genişliğindeki alana toplam 290 ton binder asfalt serimi gerçekleştirdi. Bu sayede sokak, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım hattına kavuştu. Mahallenin bir diğer noktası olan Süreyya Sokak'ta da çalışmalar aralıksız sürdürüldü. 270 metre uzunluk ve 7 metre genişliğindeki sokakta toplam 450 ton binder asfalt serimi yapılarak ulaşım altyapısı güçlendirildi.

Derbent Mahallesi Kayısı Sokak'ta ise 200 metre uzunluk ve 7 metre genişlikteki alanda 330 ton binder asfalt serimi gerçekleştirildi. Bu çalışmayla mahalle sakinlerinin ulaşım konforu önemli ölçüde artırıldı.

Dumlupınar Mahallesi Hemşire Sokak'ta ise zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında 230 ton asfalt kullanılarak yama ve tamirat çalışmaları yapıldı. Böylece mevcut yol daha güvenli ve kullanışlı hale getirildi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ulaşım kalitesini artırmak, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kartepe'nin her mahallesinde adım adım hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.