İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

İzmir'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 25.04.2025 10:19

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 1, "sosyal medyada örgüt propagandası yapmak" suçundan da 5 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.