Böcek iddiaları asılsız çıkan CHP’li Afyon Belediye Başkanı Köksal’ın davası Perşembe günü yapılacak

"Suç uydurma" ve "iftira" iddialarından hakkında soruşturma açılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın davası, 24 Nisan tarihinde Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Giriş Tarihi: 24.04.2025 08:46

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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak seçilen Burcu Köksal, seçimlerden 2 hafta sonra konuk olduğu bir televizyon haber kanalında Başkanlık makamında, özel kalem ve sekreterlik olmak üzere bir çok yerde böcek tabir edilen gizli kamera izleme ve dinleme cihazlarının bulunduğunu iddia etmişti.

Söz konusu iddianın mahiyetinin anlaşılabilmesi için Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatılmıştı.

Yapılan incelemede savcılık tarafından hazırlanan soruların cevapları tutarsız bir şekilde yanıtlanması, iddia edilen cihazların görülür görülmez anında imha edildiğinin belirtilerek hiçbir şekilde kanıt sunulamaması, konuyla ilişkili herhangi bir rapor ve tutanak bulunmadığının ve olayla ilgili kimseden şikayetçi olunmadığının belirtilmesi üzerine iddiaya konu olayın gerçek olmadığı anlaşıldığı olay ve şüpheli/şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına yönelik karar verilmişti.

Verilen takipsizlik kararına süresinde itiraz edilmemesi ya da itirazın ret ile sonuçlanmasıyla Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında "suç uydurma" ve "iftira" iddialarından soruşturma başlatılmıştı.

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