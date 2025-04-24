Ayasofya-i Kebir Camii'nde panik anları! Deprem anında böyle koştular

İstanbul Silivri açıklarında dün saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kenti sarsarken Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bulunan yerli ve yabancı turistler büyük panik yaşadı. Sarsıntıyla birlikte camideki kalabalık hızla dışarı çıktı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:18

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İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yakalanan yerli ve yabancı turistler, panikle dışarı çıktı.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

HERKES FARKLI YERDE YAKALANDI

İstanbul'un Silivri açıklarında dün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kimi vatandaş depreme evinde kimi gittikleri mekanlarda yakalandı.

TURİSTLER PANİKLE KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTI

Bu yerlerden biri de Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki yerli ve yabancı turistler depremle birlikte kendilerini dışarı attı. Tarihi caminin içinde yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

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