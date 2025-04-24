Akıllara durgunluk veren ölüm! Sofrada bir anda nefessiz kaldı

Aydın'da oğlu ile beraber yemek yiyen kadın yediği lokma nedeniyle nefessiz kaldı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen kadın sofrada oğlunun çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 24.04.2025 23:37

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Aydın'ın Efeler ilçesinde oğluyla birlikte yemek yerken boğazına lokma takılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi 2078 Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Aliye Tanç'ın (95) boğazına oğlu ile birlikte yemek yerken lokma takıldı.

YEDİĞİ LOKMA SONU OLDU

Nefessiz kalan Tanç için oğlunun çabaları da yetersiz kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Tanç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Tanç'ın ölüm haberi ile oğlu yasa boğulurken, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Tanç'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrası netlik kazanacağı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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