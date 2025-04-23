Yozgat'ta operasyon: tarihi eserler ele geçirirldi

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde düzenlenen operasyonda bir şüphelinin evinde ve aracında tarihi eserler ve silah ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 14:27

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Edinilen bilgiye göre, Şefaatli Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda İ.U. isimli şüphelinin aracında ve ikametinde yapılan aramada 3 adet sikke, 6 adet obje, 1 yüzük, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 110 adet tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet metal arama dedektörü, 3 adet el dedektörü ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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