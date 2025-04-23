Sakarya'da çocuklar 23 Nisan'da temsili jandarma oldu

Sakarya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencileri jandarma üniformaları giyerek temsili görev yaptı. Çocuklar, üniforma giyerek bir günlüğüne jandarma olmanın gururunu yaşadı.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 12:35

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İl Jandarma Komutanlığınca ilkokul öğrencileriyle hazırlanan videoda çocuklar, üniforma giyerek bir günlüğüne jandarma olmanın gururunu yaşadı.

Bir miniğin, "Arkadaşlar bugün hepimiz jandarma oluyoruz" bölümüyle başlayan videoda, üniforma giyen çocuklar, Sapanca Gölü'nde devriye attı, yol kontrolü gerçekleştirerek sürücü belgesi denetledi, emniyet kemeri takan sürücüye teşekkür etti.

Başka bir çocuğun, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde gelen çağrıyı cevapladığı videoda, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) aracıyla kontrol gerçekleştirildi, vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıtıldı, jandarmanın asayiş komando bölüğünde içtima yapıldı.

Videoda ayrıca, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca'nın koltuğuna geçen öğrencinin, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu koltuğa oturmak sadece sembol değil, biz çocukların da gelecekte bu ülkeyi yönetecek bireyler olduğunu gösteren önemli bir adımdır." ifadelerine yer verildi.