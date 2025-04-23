Yaşam

Meteorolojiden Siirt ve Şırnak için "rüzgar" uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Şırnak ve Siirt için "rüzgar" uyarısında bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Meteorolojiden Siirt ve Şırnak için "rüzgar" uyarısı

Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın yarın (Perşembe) günü Siirt'in Pervari ilçesi, Şırnak'ın ise Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa), yer yer yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu belirtildi.

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