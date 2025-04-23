Mersin'deki iki farklı kazada 6 kişi yaralandı

Mersin'in Mut ilçesinde iki ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı. İlk kaza, Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Dikkatsizlik sonucu hafif ticari araç ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. İkinci kaza ise aynı mahallede, Hüseyin Gezer Caddesi Taş Köprü mevkiinde yaşandı. Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 12:18

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Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu bir hafif ticari araç ile 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İkinci kazada aynı mahallede Hüseyin Gezer Caddesi Taş Köprü'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Her iki kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

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