Malatya'da 21 bin sentetik ecza hapa el konuldu: 3 gözaltı
Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 21 bin 672 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 hedef şahsa yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda bir araçta yapılan aramalarda 21 bin 672 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.