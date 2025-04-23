Malatya'da 21 bin sentetik ecza hapa el konuldu: 3 gözaltı

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 21 bin 672 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 05:35

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Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 hedef şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir araçta yapılan aramalarda 21 bin 672 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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